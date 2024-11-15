Избранный президент США Трамп пообещал американцам новый «манхэттенский проект»

Дональд Трамп реформирует правительство Соединенных Штатов до неузнаваемости. Он проведет при этом работу, сравнимую с «манхэттенским проектом». Заявление нового американского президента появилось у РИА Новости.

Трамп собирается достичь высочайшей отдачи от работы федерального правительства. С этой целью он введет в него бизнесмена Илона Маска и политика Вивека Рамасвами, которые встанут у руля департамента госэффективности. Минобороны возглавит телеведущий и журналист Пит Хегсет, который ранее служил офицером.

На роль министра внутренних дел Трамп прочит Кристи Ноэм, губернатора Южной Дакоты. Государственным секретарем может стать Марк Рубио, а Майк Уолтц должен получить пост советника по безопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп дал обещание очень усердно работать над прекращением конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. По его мнению, обоим этим конфликтам необходимо положить конец.