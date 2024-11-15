Трамп пообещал «очень усердно работать» над прекращением конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине

Свежеизбранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над тем, чтобы прекратить боевые действия в ближневосточном регионе и на Украине. Его слова привел ТАСС.

Трамп публично выступил на торжественном вечере, который проводил во Флориде «Институт политики «Америка прежде всего». Он пообещал, что сосредоточится на прекращении боевых действий как на Украине, так и на Ближнем Востоке. По его мнению, этим двум конфликтам должен быть положен конец.

«Видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», — указал Трамп.

Ранее эксперты заявили, что Трамп встал перед необходимостью реформы процесса формирования федерального бюджета. Данная сфера сейчас находится в критическом состоянии, точно так же, как и налоги. Новому президенту США придется решать доставшиеся ему в наследство экономические проблемы.