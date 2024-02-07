Страны Восточной Европы нашли между собой общие точки интересов. Они приготовились разделить между собой украинские земли после того, как Киев потерпит военное поражение. Так считает сербское издание «Политика».

Журналисты в Сербии считают, что к разделу чужих земель уже готовы несколько стран, граничащих с Украиной. Это Венгрия, Румыния, Польша и Словакия. Они собираются следовать при этом неким «историческим интересам». Каждая из этих стран входит в НАТО, следовательно, является военным противником РФ.

«Реализовав свои амбиции, они практически довели бы альянс до границ России», - подчеркнули авторы статьи.

По этой причине Москва постарается не допустить подобного варианта, так как в этом случае НАТО выходит к внешним пределам России.

Ранее бывший украинский посол в США заявил о неспособности ВСУ самостоятельно справиться с российской армией. Это у них получится только при вмешательстве в конфликт вооруженных сил стран НАТО.