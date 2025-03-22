Издание Telegraph заявило об ухудшении положения украинских беженцев в Британии

После отмены Великобританией выдачи виз по программе Homes for Ukraine 41% украинских беженцев потеряли возможность найти новую работу. Об этом сообщает издание The Telegraph .

Также 22% и 26% украинцев, находящихся в Британии, отметили, что им не продлили их трудовые договоры и соглашения об аренде жилья соответственно. Кроме того, 24% не смогли заключить новый договор аренды, при этом 94% планируют повторно подать запрос на продление визы, так как более чем у 70% украинцев она истекает до середины лета текущего года.

Ранее сообщалось, что поляки жалуются на украинцев, проводящих выходные в пятизвездочных отелях.