Поляки жалуются на украинцев, проводящих выходные в пятизвездочных отелях
Поляки устали от молодых богатых украинцев
Фото: [pxhere.com]
Поляки устали от огромного количества молодых богатых украинцев, написал на своей странице в соцсети министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он признался, что разделяет настроения своих граждан. По словам чиновника, такая картина вызывает разочарование.
Украинцы разъезжают по Европе на дорогих машинах, а выходные проводят в пятизвездочных отелях, уточнил Косиняк-Камыш.
Накануне издание inPoland сообщило, что украинские беженцы массово покидают Польшу и переезжают в Германию. По данным портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до 983 тыс. человек. В 2022 году их насчитывалось более 1,3 млн.
Ранее сообщалось о том, что в Польше разгорелся очередной коррупционный скандал с участием Украины.