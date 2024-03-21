«Изгой и диктатор»: депутат Рады Геращенко оскорбила премьера Венгрии

В Киеве проходит форум по безопасности, который отличился уже несколькими скандалами. Ранее в центре внимания оказался бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, а сейчас выделилась парламентарий Ирина Геращенко. Она резко высказалась в адрес Виктора Орбана. По ее словам, Венгрия не может стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО из-за своих «неподходящих характеристик».

«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия», — сказала она.

Как напомнила политик, «Европейская солидарность» выступает за изменение модели государства и диктаторского режима Зеленского. Венгрия и другие страны этого не поддерживают.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко публично оскорбил депутата из партии Зеленского «Слуга народа».