«Изгой и диктатор»: депутат Рады Геращенко оскорбила премьера Венгрии
Фото: [wikimedia.org / Vadim Chuprina]
Ирина Геращенко из партии «Европейская солидарность» наехала на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О скандале сообщает РИА Новости.
В Киеве проходит форум по безопасности, который отличился уже несколькими скандалами. Ранее в центре внимания оказался бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, а сейчас выделилась парламентарий Ирина Геращенко. Она резко высказалась в адрес Виктора Орбана. По ее словам, Венгрия не может стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО из-за своих «неподходящих характеристик».
«Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия», — сказала она.
Как напомнила политик, «Европейская солидарность» выступает за изменение модели государства и диктаторского режима Зеленского. Венгрия и другие страны этого не поддерживают.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко публично оскорбил депутата из партии Зеленского «Слуга народа».