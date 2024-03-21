Порошенко публично оскорбил женщину от партии Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал властей, а также поспорил с депутатом от фракции Владимира Зеленского «Слуга народа». Он оскорбил парламентария из-за несогласия по вопросу мобилизации и, как полагают, из личной неприязни.

На заседании Верховной Рады выступил глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По его словам, украинские власти не умеют вести дела и мало внимания уделяют действительно важным вопросам в нынешних реалиях. Проблемы очевидны, так как земля «горит от Купянска аж до Херсона». Власти же, как уточняет бывший президент Украины, не уделяют внимания даже сооружениям в рядах ВСУ.

Во время того, как депутаты Рады затронули вопрос о новой волне мобилизации, Порошенко неожиданно повернулся к парламентарию Ольге Василевской-Смаглюк. Политик заявил, что от женщины воняет. 38-летняя участница партии Зеленского была поражена наглостью коллеги.

«Бывший президент публично сделал мне замечание понизить тон. Я попросила его не делать мне замечаний и села напротив поучаствовать в дискуссии и понять, почему оппозиционные лидеры не возвращаются в зал голосовать. В конце встречи, выходя из зала, Петр Алексеевич Порошенко при многочисленных свидетелях заявил, что «от меня воняет», — пожаловалась она на поведение Порошенко.

По словам политика, такое поведение недопустимо. Она попыталась заснять произошедшее на камеру и даже попросила Порошенко повторить хамство на видео. В ответ политик посоветовал Смаглюк обратиться в больницу, а его охрана грубо оттолкнула депутата.

Ранее сообщалось, что Порошенко пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского.