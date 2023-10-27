«Изменение тактики»: выяснилось, кому было выгодно покушение на Царева

В Крыму совершили покушение на бывшего нардепа Украины, политического деятеля Олега Царева, который придерживался пророссийской позиции. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

В социальных сетях Царева информацию о покушении подтвердили, добавив, что политик находится в реанимации. В него дважды стреляли на территории санатория в Ялте, где он проживает. Как считает политолог Алексей Ванифатов, такой шаг вполне в духе властей Украины.

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность, произведя выстрелы в Олега Царева. В этом покушении мы увидели изменения тактики нашего врага. Если раньше это были взрывы, то сейчас — подлая стрельба», — рассказал Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, смена тактики киевского режима могла произойти по нескольким причинам.

«Первая причина — кураторы из западных спецслужб запретили Украине проводить теракты с помощью взрывов из-за отрицательной реакции населения в этих странах. Вторая — демонстрация того, насколько близко могут быть киевские террористы, и их готовности совершить покушение в любой момент», — пояснил политолог.

Но, уточнил Ванифатов, такими способами можно запугать только тех, кто «льет ложь».

«Тех, кто говорит правду и делает все ради победы над неонацистами, этим не запугать. Также нельзя исключать момент, что это покушение было инсценировкой наших спецслужб для нейтрализации групп так называемых киевских «ждунов», которые начали проявлять себя после ракетных атак на Крым, и их поимка является одной из ключевых задач», — заключил эксперт.

Ранее стали известны подробности личной жизни Царева до покушения.