Изоляция и намек на бомбежку: Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой

Воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими акваториями официально закрыто для всех полетов. С соответствующим заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Это решение немедленно отозвалось в международных авиационных кругах: в субботу власти Испании и Португалии рекомендовали национальным авиаперевозчикам избегать полетов в зоне ответственности Каракаса в ближайшие дни.

«Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Благодарю за внимание», — написал американский президент.

Напомним, что в Карибском регионе фиксируется активное перемещение американских военных сил. К берегам Венесуэлы направлена ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald R. Ford — самым современным кораблем этого класса в мире. Одновременно в регион выдвинулось подразделение вертолетов, на борту которых находится морская пехота США. На авиабазах в непосредственной близости от венесуэльской границы уже развернуты стратегические бомбардировщики, способные наносить удары по территории страны.

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро, противником которого США выступают уже несколько лет. Более того, действующий лидер Венесуэлы официально объявлен в розыск американским правосудием, а за информацию, способствующую его поимке, назначена награда в $50 миллионов. Несмотря на это, политики договорились о подготовке личной встречи, что эксперты называют уникальным случаем в современной международной практике.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил в Москву спецпосланника с прямым предложением.