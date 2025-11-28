Администрация президента США Дональда Трампа готова де-факто признать российский суверенитет над Крымом и другими территориями для заключения соглашения о прекращении огня. С таким прямым предложением в Москву якобы направлен спецпосланник Стив Уиткофф.

Согласно данным The Telegraph, Вашингтон разработал план урегулирования, который предполагает принятие текущих реалий на земле. В рамках этой инициативы спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер должны передать в Кремль конкретные предложения.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, но на своих условиях. Президент Владимир Путин ранее обозначил вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как необходимое условие для начала любых переговоров. В августе 2025 года он подтвердил, что эти позиции остаются неизменными.

Визит американской делегации в Москву свидетельствует о серьезном сдвиге в подходе Вашингтона, который ранее избегал подобных шагов.

Ранее посольство РФ уличило британскую газету в искажении слов Путина.