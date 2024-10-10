Израиль атаковал автомобильный завод в Сирии

Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Сирии. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на иностранный источник.

Израильская армия нанесла очередной авиаудар по объектам в Сирии. В результате атаки пострадали автомобильный завод в провинции Хомс и военный объект в Хаме. Информации о человеческих жертвах не поступало.

Предполагается, что удар пришелся по складам с оружием сирийской армии. Недавно Израиль атаковал жилой дом в Дамаске, в результате чего погибли семь человек, включая детей. В этом здании, расположенном недалеко от иранского посольства, часто собирались лидеры КСИР и «Хезболлы».

Ранее депутаты Ирана выступили с просьбой к Совбезу разрешить создание ядерного оружия.