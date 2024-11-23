Израиль атаковал КПП на границе Сирии и Ливана
SANA: Израиль нанес удар по КПП на «Джусия» сирийско-ливанской границе
Фото: [pxhere.com]
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по контрольно-пропускному пункту (КПП) «Джусия», расположенного на границе Сирии и Ливана. Об этом говорится в сообщении агентства SANA.
КПП «Джусия» располагается на границе с Ливаном в районе Эль-Кусейр провинции Хомс в Сирии.
Военно-полевой источник отметил, что в результате ракетной атаки со стороны Израиля переход на КПП вышел из строя.
Конфликт Израиля с арабскими странами обострился в октябре 2023 года, после того как палестинская военизированная группировка ХАМАС атаковала еврейское государство около 5 тыс. ракетами, а также вторглась в границы Израиля.
После этого ЦАХАЛ объявил о проведении военной операции против ХАМАС в секторе Газа, которая продолжается и по сей день.
Новый виток обострения произошел в конце сентября 2024 года, когда ЦАХАЛ вошел в приграничье Ливана. Правительство Израиля объявило о проведении еще одной операции против ливанского движения «Хезболлах».
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан.