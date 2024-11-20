В США заявили о планах Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан

Израильские власти готовятся присвоить Западный берег реки Иордан в ближайшее время, заявил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack. По его оценке, сделать это могут через 14 дней.

Как напомнил Херш, в правительстве Израиля доминирующей частью являются религиозные «правые», которые и влияют на все решения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам журналиста, с их подачи через две недели можно ожидать, что Израиль проведет аннексию территорий Газы и Западного берега реки Иордан. Такие сведения публицист получил от одного из хорошо осведомленных чиновников из США.

«Израильское руководство официально аннексирует Западный берег в самом ближайшем будущем — возможно, через две недели — в надежде, что этот решительный шаг раз и навсегда положит конец любым разговорам об урегулировании на основе сосуществования двух государств и убедит некоторых скептически настроенных представителей арабского мира пересмотреть вопрос о финансировании запланированной реконструкции Газы», — говорится в статье Херша.

Кроме того, глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич заявлял, что страна может готовиться к возможной аннексии Западного берега Иордана после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Херш отмечает, что такие заявления не способствуют урегулированию конфликта. Уже сейчас палестинцы Западного берега подвергаются давлению со стороны израильских силовиков.

Напомним, что Трамп обещал не только разобраться в палестино-израильской проблеме, но и повлиять на отношения Украины и России. Республиканец заявил, что способен остановить конфликт за сутки после вступления в должность. Официально он займет место президента после инаугурации в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что израильские военные захватили офис телеканала Al Jazeera, расположенного на Западном берегу.