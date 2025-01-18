Израиль и сектор Газа договорились о временном прекращении огня с 19 января

Посредниками в переговорах конфликтующих сторон выступили Катар, Египет и США.

Перемирие продлится 42 дня.

Стороны выразили готовность завершить вооруженный конфликт, который длится уже 15 месяцев.

За это время погибло 46 тысяч палестинцев и около 1500 израильтян. Кроме того, боевые действия уже перекинулись на территории Ливана и Йемена и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

В рамках первого этапа сделки будет освобождено 33 израильских заложника в обмен на примерно 1000 палестинских заключенных.

Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, но пока будут оставаться в их пределах.

С первого дня перемирия будет увеличен объем поставок гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцам передадут 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

Ранее сообщалось о том, что ЦАХАЛ уничтожила христианский крест на вершине горы Хермон в Сирии, стоявший там десятилетиями.