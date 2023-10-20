Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США

Израильское правительство меняет планы проведения наземной операции на территории сектора Газа под влиянием Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Информагентство сообщило о том, что 3 представителя израильской стороны сообщили, что американское влияние на войну становится все сильнее и глубже.

Под этим же влиянием, как сообщают источники, может измениться и операция в Газе. Дата начала операции может сдвинуться, а сама операция может продлиться дольше, чем планировалось изначально. Сообщается также, что Соединенные Штаты ставят израильскому командованию ограничения по части потенциальных жертв среди мирного населения и дальнейших действий после проведения операции.

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