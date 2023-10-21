«Израиль может и не выдержать»: будут ли проводить сухопутную операцию в секторе Газа

Эксперты считают, что конфликт в секторе Газа сейчас находится в чрезвычайно ответственной фазе. Как говорит доктор политических наук Андрей Кошкин, все ждут мудрого решения со стороны властей Израиля.

В начале октября, после первых обстрелов ХАМАС, руководство Израиля — премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Яир Голан — в эмоциональном всплеске озвучили громкие угрозы.

«Они тут же стали говорить о том, что Израиль зачистит и сравняет с землей всю территорию Газа. Голан назвал противников «человекообразными животными». Оправдываясь, позже израильтяне уточнили: мол речь шла только о ХАМАС, но возмутились и другие государства. Все эти высказывания связаны с одним: Нетаньяху и Голан хотят загладить свой огромный промах», — сказал Кошкин.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова акцентирует внимание на том, что спецслужбы Израиля и США не знали о готовящемся «сюрпризе» от Палестины. И этот позор заставляет руководство Иерусалима оправдываться.

«Сейчас встает вопрос: а можно ли и нужно ли проводить сухопутную операцию? Иначе, как предупредил Иран, будут открыты пять фронтов. И, как говорил Владимир Жириновский, Израиль может и не выдержать, он сломается. Не случайно к берегам Израиля подошли две группы боевых кораблей США во главе с авианосцами», — подчеркнул политолог в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это, конечно, поддержка Израиля, но израильтяне думают, что с помощью Америки они ударят по Ирану, продолжил Андрей Петрович. Иран же не торопится высказать свое веское слово.

«Но предупреждение все же прошло. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан проехался по странам, встретился с руководителями ХАМАС и «Хезболла», собрал информацию и донес ее до руководства страны. Иран заявил, что ответственность за происходящее в секторе Газа ляжет и на США», — заметил эксперт.

Ранее политолог Журавлев объяснил, почему ХАМАС не отдаст заложников Израилю.