«Непонятно, о чем договариваться»: Израиль не смог выторговать у ХАМАС заложников

«Заложники — это люди, которые должны своей жизнью гарантировать, что Израиль не применит авиабомб или еще чего-нибудь. В условиях, когда ХАМАС не выигрывает, заложники для них — это не предмет для политического торга, а предмет именно для прямого торга. То есть мы держим заложников, поэтому не делайте так и так», — объяснил Журавлев.