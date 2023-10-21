«Непонятно, о чем договариваться»: Израиль не смог выторговать у ХАМАС заложников
Политолог Журавлев объяснил, почему ХАМАС не отдаст заложников Израилю
Фото: [Zuma\TASS]
Переговоры США, Израиля и Катара с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения 50 заложников провалились. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Причины провала сделки не названы, однако мы попробовали разобраться с экспертом.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не удивлен: у ХАМАСа нет причин возвращать заложников.
«Заложники — это люди, которые должны своей жизнью гарантировать, что Израиль не применит авиабомб или еще чего-нибудь. В условиях, когда ХАМАС не выигрывает, заложники для них — это не предмет для политического торга, а предмет именно для прямого торга. То есть мы держим заложников, поэтому не делайте так и так», — объяснил Журавлев.
Во-вторых, есть более стратегическая проблема — не очень понятно, о чем договариваться, добавил политолог. Израиль заявил, что сектора Газа больше не должно быть, да и ХАМАС, начав эту историю, тоже очень сильно сократил возможность договариваться.
«Если две стороны отрицают существование друг друга, договариваться практически не о чем, — подчеркнул эксперт в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее выяснилась истинная цель визита президента США в Израиль.