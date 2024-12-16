Йеменские хуситы нанесли удар по военной цели в Тель-Авиве

Об атаке в своем телеграм-канале сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Хуситы атаковали военный объект в Израиле в районе Таль-Авива гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

10 декабря Тель-Авив были атакованы города Ашкелон и район Яффо в Тель-Авиве с помощью БПЛА.

Ранее хуситы, скооперировавшись с «Исламским сопротивлением Ирака», подвергли атаке территорию Израиля: за двое суток они нанесли три мощных удара.

Армия обороны Израиля начала операцию ХАМАС в октябре 2023 года. С того момента ЦАХАЛ обстреливает суда в Красном море и подвергают территорию еврейского государства массированных атакам.

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля. Со слов политика, «контроль и власть» над этой территорией обеспечивают безопасность еврейского государства, поэтому Голанские высоты неизменно будут неотъемлемой частью Израиля.