Израильским военным приказали установить контроль за буферной зоной с Сирией

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ военнослужащим добиться полного контроля над буферной зоной между территорией своей страны и Сирией. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Силы ЦАХАЛ теперь должны полностью контролировать приграничную зону между Сирией и Израилем. С помощью данного контроля они обязаны предотвратить любую угрозу собственной территории со стороны террористических группировок, которыми наводнена Сирия.

«Кац также приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю», — указали журналисты.

Израильским подразделениям предписали уничтожить в Сирии самые действенные вооружения, которые могли попасть в руки повстанцев: системы ПВО, пусковые установки, ракеты различных типов. Помимо этого, им стоит наладить контакты с возможными друзьями и союзниками, которые могли бы предотвращать контрабанду оружия из Сирии в Ливан.

Вторжение на сирийскую территорию стало первым случаем за последние 50 лет. Якобы данный шаг является временной мерой и продлится несколько дней либо недель.