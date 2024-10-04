Израиль нанес серию воздушных ударов по Бейруту

Отмечается, что минимум 20 ракет прилетели по району, прилегающему к международному аэропорту Бейрута. Как уточнило издание, целью атаки являлась ликвидация Хашема Сафи ад-Дина — преемника покойного генерального секретаря группировки «Хезболла» Хасаны Нусраллы.

Как отмечает источник, Сафи ад-Дин в момент израильского удара находился в бункере. На данный момент его смерть подтвердить нельзя.

Именно Сафи ад-Дин должен был занять пост генсека «Хезболлы» после смерти Нусраллы. Он погиб 27 сентября в результате атаки со стороны израильской армии. Сафи ад-Дин является двоюродным братом Нусраллы.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в результате атаки по Захи Ясир ар-Разак Уфи был ликвидирован глава террористической сети ХАМАС в Тулькарме и другие связанные с палестинским движением радикалы.

По информации Министерства здравоохранения Ливана, за сутки от ударов ЦАХАЛ в стране погибли 37 человек. Авиаудар также отразился на населенных пунктах в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир. Всего, по данным ведомства, ранения получил 151 человек.

Ранее сообщалось, что израильский удар по пригороду Бейрута попал на видео.