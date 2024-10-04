Израильский удар по пригороду Бейрута попал на видео

Жоэль Марун находилась на крыше здания буквально в паре кварталов от места прилетов израильских ракет. Ей чудом повезло не оказаться в месте удара.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что целью атаки были штаб разведки и центр связи «Хезболлы». Все обстрелы, происходящие за последнее время и наземную операцию, Израиль называет противостоянием шиитской политической организации. В Ливане с этим не согласны, так как прилетает в том числе и по гражданским объектам.

Ситуацию осложняет то, что в Ливане нет государственного электричества. Страна живет на генераторах, а значит, хранить тела погибших становится крайне проблематично. Ситуацию уже описывали в СМИ как грядущую гуманитарную катастрофу.

Ранее сообщалось, что Израиль может начать полномасштабную наземную операцию в Ливане