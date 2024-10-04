Израильский удар по пригороду Бейрута попал на видео
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Корреспондент RT Жоэль Марун засняла на камеру момент удара Израиля по южному пригороду Бейрута.
Жоэль Марун находилась на крыше здания буквально в паре кварталов от места прилетов израильских ракет. Ей чудом повезло не оказаться в месте удара.
При этом в ЦАХАЛ заявили, что целью атаки были штаб разведки и центр связи «Хезболлы». Все обстрелы, происходящие за последнее время и наземную операцию, Израиль называет противостоянием шиитской политической организации. В Ливане с этим не согласны, так как прилетает в том числе и по гражданским объектам.
Ситуацию осложняет то, что в Ливане нет государственного электричества. Страна живет на генераторах, а значит, хранить тела погибших становится крайне проблематично. Ситуацию уже описывали в СМИ как грядущую гуманитарную катастрофу.
Ранее сообщалось, что Израиль может начать полномасштабную наземную операцию в Ливане