Израиль нанес удар по машиностроительному заводу Saba в Иране
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Израильские ВВС нанесли удар по промышленной зоне в Хисье.
По предварительной информации, целью был машиностроительный завод Saba, расположенный на территории индустриального городка Хесья в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости.
Сумма ущерба пока не раскрывается.
Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана.
По данным арабских СМИ, еврейское государство также периодически наносит удары и по территории Сирии.
Жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером 8 октября стали семь человек. Целью ЦАХАЛ в Дамаске был представитель шиитского движения «Хезболла».
Ранее сообщалось о том, что Иран предупредил Израиль о более мощном ракетном ударе в случае провокации.