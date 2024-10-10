Израиль нанес удар по машиностроительному заводу Saba в Иране

Израильские ВВС нанесли удар по промышленной зоне в Хисье.

По предварительной информации, целью был машиностроительный завод Saba, расположенный на территории индустриального городка Хесья в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма ущерба пока не раскрывается.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана.

По данным арабских СМИ, еврейское государство также периодически наносит удары и по территории Сирии.

Жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером 8 октября стали семь человек. Целью ЦАХАЛ в Дамаске был представитель шиитского движения «Хезболла».

Ранее сообщалось о том, что Иран предупредил Израиль о более мощном ракетном ударе в случае провокации.