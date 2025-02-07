Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские военные нанесли серию ударов по инфраструктуре «Хезболлах» на юге Ливана, обвинив движение шиитов в нарушении условий перемирия. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

ВВС Израиля по указанию разведывательного управления нанесли точный удар по двум военным объектам в Ливане, на которых находилось оружие «Хезболлы», говорится в сообщении.

По условиям соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ должен был вывести войска из Ливана до 27 января, но потом власти Ливана при содействии Соединенных Штатов согласились продлить соглашение до 18 февраля.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в ночь на 27 ноября 2024 года.

Ранее востоковед Долгов перечислил ключевые пункты соглашения о прекращении огня Израиля и ХАМАС.