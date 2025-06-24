Израиль согласился на прекращение огня в Иране

Израиль согласился на предложение президента США Дональда Трампа прекратить огонь в Иране. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

В документе отмечается, что Тель-Авиву удалось достичь своих целей при проведении операции «Восходящий лев», направленной на уничтожение ядерных объектов Ирана, устранив таким образом «двойную экзистенциальную угрозу».

Во вторник, 23 июня, Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Американский президент настоятельно рекомендовал странам соблюдать это соглашение, иначе у двух государств «есть, что терять».

Израильские власти отметили, что в результате проведения операции на территории Ирана были уничтожены десятки объектов, связанных с иранской ядерной программой, а воздушное пространство Исламской Республики полностью контролировалось Израилем.

Тель-Авив таже выразил благодарность США и президенту Трампу за поддержку и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы.

По информации телеканала NBC News, который ссылается на источник в Белом доме, американский лидер потребовал от премьер-министра Израиля Нетаньяху прекратить ударять по Ирану, поскольку «он ослаб».

Кроме того, отметил источник, команда Трампа также направляла Тегерану уведомление о том, что Иран должен согласиться на прекращение огня.

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