Израиль не обладает сведениями о причастности Ирана к операции ХАМАС

У Израиля нет информации о причастности Ирана к операции палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

«У нас нет никаких свидетельств или доказательств (причастности Ирана – ред.)», - заявил изданию представитель армии обороны Израиля майор Нир Динар, добавив при этом, что, по мнению израильской стороны, «иранцы не были удивлены» действиями ХАМАС», – говорится в сообщении газеты.

Рано утром 7 октября ХАМАС, кому принадлежит власть в секторе Газа, нанес от 3500 до 5000 ракетных ударов по Израилю. Представители движения начали операцию «Наводнение Аль-Акса» в день 50-летия войны «Судного дня» между Палестиной и Израилем в 1973 году.

Ранее зарубежные источники сообщили, что иранский Корпус стражей исламской революции может быть причастным к плану нападения ХАМАС на Израиль. В Тегеране эти обвинения отвергли и заявили, что операция ХАМАС является полностью самостоятельным решением.

На данный момент известно, что в плену у представителей исламского движения могут находиться до 130 человек, среди них есть и граждане России. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что по меньшей мере 11 американских граждан погибли при обострении палестино-израильского конфликта.