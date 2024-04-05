Израиль объявил о приостановке работы 28 посольств из-за угрозы со стороны Ирана

Израиль закрыл 28 посольств в связи с угрозой, исходящей от Ирана, сообщает телеканал Sky news Arabiya .

Отмечается, что власти израильского государства приняли такое решение после того, как Иран пообещал ответить на удар по его консульству в Дамаске (Сирия).

1 апреля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракетами атаковала дипломатический квартал в столице Сирии. Там располагались здания посольства Ирана. Удар со стороны израильской армии разрушил консульство на территории Сирии.

Как сообщило IRIB, не менее 13 человек погибли в результате удара. Россия выступила с осуждением этого инцидента и запросила заседание Совета Безопасности ООН.

В момент удара на территории дипломатического квартала был посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари. Он не пострадал.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что Тегеран оставляет за собой право ответить на агрессию со стороны Тель-Авива. По словам главы дипломатического ведомства, за совершение этого преступление также должны ответить США, поскольку они являются сторонниками израильского режима.

Ранее мы сообщали, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите пригрозил Израилю скорой войной.