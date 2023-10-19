Израиль объявил о развертывании флота подводных лодок в Средиземном море

По данным местного издания Bhol, Израиль предпринял шаг по развертыванию своего флота подводных лодок в Средиземном море с целью укрепления безопасности и сдерживания влияния Ирана и "Хезболлы" в регионе.

Об этом пишет местное издание Bhol. Материал также утверждает, что израильская оборонительная армия (ЦАХАЛ) в прошлом уже предпринимала действия по пресечению попыток боевиков из организации «ХАМАС» отправить в море беспилотные подводные лодки в периоды эскалации конфликта. Подобные действия направлены на поддержание региональной стабильности и обеспечение безопасности Израиля, указывают эксперты.

Развертывание подлодок является одной из стратегических мер, принятых Израилем в условиях региональных напряженностей. О количестве и типе подлодок не сообщается.

Напомним, что ряд стран призвал Израиль к эскалации конфликта и достижение политических целей исключительно дипломатическими методами.