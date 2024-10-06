Израиль обратился к Франции с просьбой о военной поддержке
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое использует для ведения боевых действий в Газе.
После этого заявления Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с французским лидером, в ходе которых заявил, что ограничения на поставки оружия только усилят «ось зла» во главе с Ираном, сообщает канцелярия израильского премьер-министра.
Он подчеркнул, что Израиль ожидает поддержки от своих друзей.
Премьер та также добавил, что действия Израиля против «Хезболлы» направлены на изменения в Ливане «в интересах стабильности, безопасности и мира».
Ранее сообщалось о том, что Иран после ударов по Израилю обратился к США с предупреждением.