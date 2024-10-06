Израиль обратился к Франции с просьбой о военной поддержке

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое использует для ведения боевых действий в Газе.

После этого заявления Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с французским лидером, в ходе которых заявил, что ограничения на поставки оружия только усилят «ось зла» во главе с Ираном, сообщает канцелярия израильского премьер-министра.

Он подчеркнул, что Израиль ожидает поддержки от своих друзей.

Премьер та также добавил, что действия Израиля против «Хезболлы» направлены на изменения в Ливане «в интересах стабильности, безопасности и мира».

Ранее сообщалось о том, что Иран после ударов по Израилю обратился к США с предупреждением.