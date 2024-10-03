Иран после ударов по Израилю обратился к США с предупреждением

После нанесенных по Израилю ударов Иран при участии Катара сообщил США, что в будущем отказывается проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом сообщила Al Jazeera со ссылкой на одного из иранских чиновников.

«Этап сдержанности лишь с одной стороны закончился и что односторонняя сдержанность не отвечает нуждам нашей национальной безопасности», — приводит слова представителя власти.

Представитель иранских властей заявил, что в послании была особенно отмечена готовность страны дать «неординарный» ответ на какую-либо израильскую атаку. При этом ответная реакция среди прочего может оказать воздействие и на объекты инфраструктуры. В послании также отмечалось, что Тегеран не хочет начала региональной войны, но придерживается мнения о том, что Тель-Авиву необходимо испытать сдерживание в реальных условиях.

Ранее сообщалось о том, что обострение ситуации на Ближнем Востоке невыгодно для Ирана.