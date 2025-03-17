Израиль ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса об Украине

В Министерстве иностранных дел Израиля ввели ограничения для журналиста газеты «Известия» Никиты Кулюхина после того, как он задал вопрос главе ведомства Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем киевского режима за прославление нацистских коллаборационистов времен холокоста.

Как сообщает само издание, Кулюхину запретили посещать пресс-конференции ведомства. По мнению журналиста, израильский МИД опасается обнародования информации о неонацизме на Украине и международного резонанса.

«Эта их повестка, я думаю, неправильная из-за того, что израильскому правительству надо все время бороться с антисемитизмом и с неонацизмом, со всеми людьми и странами, которые пытаются переписать историю холокоста», — рассказал Кулюхин.

По мнению репортера издания, Израиль, судя по всему, предпочитает не создавать себе лишних сложностей. Поэтому проще всего для него — отстранить от работы российского журналиста, который ставит перед руководством страны «неудобные вопросы».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана запретило въезд депутату Государственной думы РФ и бывшему российскому боксеру Николаю Валуеву, объявив его персоной нон грата.