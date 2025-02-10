Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана запретило въезд депутату Государственной Думы РФ и бывшему российскому боксеру Николаю Валуеву, объявив его персоной нон грата. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В своем заявлении МИД республики объяснил такое решение оскорбительными и угрожающими высказываниями Валуева.

Вместе с ним в списке персон нон грата оказались также депутаты Госдумы Константин Затулин и Виталий Милонов, которые, по мнению властей Азербайджана, также делали заявления против суверенитета и территориальной целостности страны.

Валуев ранее активно комментировал требование Азербайджана о закрытии представительства Россотрудничества «Русский дом», обвинив республику в «дрючбе народов» и пантюркизме. Он отметил, что в РФ нет структуры аналогичной Азерсотрудничеству, но представлены многочисленные диаспоры. Депутат предположил, что представители диаспор не всегда зарабатывают легальным путем, и предложил внимательно следить за их деятельностью.

6 февраля стало известно, что МИД Азербайджана направил РФ ноту о прекращении деятельности «Русского дома».