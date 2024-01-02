Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по пленным

Как пишет издание Axios со ссылкой на неких неназванных израильских чиновников, сделка предполагала в себе три этапа, каждый из которых не устроил Тель-Авив.

Переданное палестинским движением сопротивления ХАМАС 31 декабря 2023 года предложение предполагало полное прекращения огня в секторе Газа более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

Также сделка обязывала Израиль вывести свои вооруженные формирования из палестинского анклава. За это ХАМАС обещало освободить сразу 40 заложников.

«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным, и мы попросили посредников попытаться подготовить более приемлемое предложение. Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдет», – цитирует портал одного из израильских чиновников.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».