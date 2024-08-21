Израиль отказался выводить войска с границы между Египтом и сектором Газа

Израильские военные не станут покидать территорию так называемого Филадельфийского коридора — местности, расположенной вдоль границы между сектором Газа и соседним Египтом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Тель-Авив всерьез опасается, что, освободив Филадельфийский коридор, Израиль вновь поставит страну на грань вторжения со стороны палестинских боевиков.

«Израиль будет настаивать на достижении всех своих целей в конфликте, включая то, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу безопасности Израиля», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Власти Израиля подчеркнули, что контроль над границей Газы и Египта поможет обеспечить достаточную безопасность южных рубежей страны.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом Путиным пообещал, что население его страны никогда не смирится со своим выселением с ряда территорий. Он также отметил, что ООН полностью провалила свою работу в данном регионе.