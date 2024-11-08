Израиль отменил спасательную миссию в Амстердаме после нападения на болельщиков

Израиль принял решение о отмене запланированной спасательной операции в Нидерландах на фоне недавнего инцидента с израильскими болельщиками. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на пресс-службу ЦАХАЛ.

Армия Израиля планировала отправить грузовые самолеты вместе с медицинскими и спасательными командами для помощи пострадавшим в Нидерланды. Там группа нападавших с флагами Палестины атаковала израильских фанатов после футбольного матча.

В результате стычки правоохранительные органы задержали более 50 участников, среди которых как минимум 10 граждан Израиля. Глава политической партии PVV в Нидерландах охарактеризовал произошедшее как охоту на евреев на улицах Амстердама.

Однако, как стало известно в пятницу, 8 ноября, Израиль отменил отправку самолетов, и это решение было принято «в соответствии с директивой».

Ранее на пост нового главы «Хезболлы» вступил Наим Касем.