Израиль отменил спасательную миссию в Амстердаме после нападения на болельщиков
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Израиль принял решение о отмене запланированной спасательной операции в Нидерландах на фоне недавнего инцидента с израильскими болельщиками. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на пресс-службу ЦАХАЛ.
Армия Израиля планировала отправить грузовые самолеты вместе с медицинскими и спасательными командами для помощи пострадавшим в Нидерланды. Там группа нападавших с флагами Палестины атаковала израильских фанатов после футбольного матча.
В результате стычки правоохранительные органы задержали более 50 участников, среди которых как минимум 10 граждан Израиля. Глава политической партии PVV в Нидерландах охарактеризовал произошедшее как охоту на евреев на улицах Амстердама.
Однако, как стало известно в пятницу, 8 ноября, Израиль отменил отправку самолетов, и это решение было принято «в соответствии с директивой».
Ранее на пост нового главы «Хезболлы» вступил Наим Касем.