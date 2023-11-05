Израиль отверг предложение Штатов о прекращении боев в Газе

В Израиле отвергли предложение Соединенных Штатов прекратить бои на территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал журналист Сеймур Херш в своих социальных сетях со ссылкой на источники.

Как сообщил Херш, израильские власти сразу же отвергли предложение высокопоставленных американских представителей о приостановке боев на территории Газы. Уточняется, что среди представителей был и президент Соединенных Штатов Джо Байден, а предложение поступало с целью выделения времени на освобождение заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС.

По словам журналиста, просьбы о приостановке бомбардировок были отвергнуты израильским лидером Биньямином Нетаньяху с ходу. Источник в американском правительстве рассказал Хершу, что паузу в ведении боя Израиль воспринимает, как перманентное прекращение огня.

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