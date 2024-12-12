Израиль отзывает войска из Ливана

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.

Израиль начал выводить свои войска из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла».

Он отметил, что это первый шаг еврейского государства в сторону прекращения огня.

По мнению Куриллы, договоренности, достигнутые в ноябре, предполагают, что на юге Ливана будут находиться только его армия и миротворцы ООН. ЦАХАЛ и военные силы «Хезболлы» должны будут покинуть его территорию.

Напомним, Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября.

Ранее сообщалось о том, что Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты и уважать целостность Сирии.