Израиль отзывает войска из Ливана
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Израиль начал выводить свои войска из Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла».
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.
Он отметил, что это первый шаг еврейского государства в сторону прекращения огня.
По мнению Куриллы, договоренности, достигнутые в ноябре, предполагают, что на юге Ливана будут находиться только его армия и миротворцы ООН. ЦАХАЛ и военные силы «Хезболлы» должны будут покинуть его территорию.
Напомним, Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября.
Ранее сообщалось о том, что Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты и уважать целостность Сирии.