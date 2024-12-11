Франция призвала Израиль покинуть Голанские высоты и уважать целостность Сирии

МИД Франции требует от Израиля покинуть Голанские высоты и с уважением относиться к территориальной целостности Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении французские дипломаты также заявили о полной поддержке Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах. Кроме того, французский МИД напомнил, что согласно уставу ООН, какое бы то ни было военное развертывание в находящейся между Израилем и Сирией зоной разделения, является нарушением соглашения о разъединении 1974 года, которое обязаны соблюдать обе стороны.

В среду во Франции также прошло заседание совета по обороне и безопасности по ситуации в Сирии с целью координации национальной политики в данном вопросе. Местные СМИ отмечали, что власти беспокоятся из-за нахождения в Сирии джихадистов, в особенности французов, которые в будущем могут создать угрозу на территорию страны и других государств Европы.

А в Израиле существует свой, диаметрально противоположный взгляд на Голанские высоты. Как ранее заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, данная территория чрезвычайно важна для еврейского государства.