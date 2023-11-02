Израиль полностью окружил Газу

Пресс-секретарь вооруженных сил Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные полностью окружил столицу сектора Газа. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 2 ноября. Его цитирует газета Haaretz.

«Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», – сказал Хагари.

Ранее о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает процесс взятия города Газы в кольцо, сообщил начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви. Также об успехах в этом процессе заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

О том, что танки израильской армии замечены в окрестностях Газы, накануне сообщило агентство «Франс Пресс».

Обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует власть в секторе Газа, выпустило по городам Израиля более 2,5 тысяч ракет. Кроме того, в плену у хамасовцев находятся до 250 человек, в числе которых есть и иностранные граждане.

27 октября ЦАХАЛ объявил о новом этапе ведения боевых действия в палестинском анклаве, что стало подтверждением анонсированной ранее наземной операции.