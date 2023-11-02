В Генштабе армии Израиля сообщили о процессе взятия Газы в кольцо

Начальник Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви сообщил о процессе взятия города Газы в палестинском анклаве с нескольких направлений.

Об этом военачальник сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 2 ноября, сообщает газета The Times of Israel.

«Войска находятся в сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его, усиливают наземное наступление», – заявил Халеви.

Он подчеркнул, что военным помогают огнем с воздуха и с моря. По словам Халеви, приходится вести ближний бой в городской застройке. Также, отметил Халеви, ВВС Израиля использовали небольшой потенциал при ударах по объектам в анклаве.

СМИ сообщали, что при проведении наземной операции в секторе Газа погибли 19 израильских военных.

Ранее об успехах израильской армии в секторе Газа сообщил в своих соцсетях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что бойцы находятся уже на окраинах столицы региона.

Почти месяц продолжается конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Каждый день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчитывается о повреждении объектов хамасовцев на территории палестинского анклава.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».