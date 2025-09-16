Израиль призвал распустить комиссию ООН после доклада о геноциде в Газе
МИД Израиля потребовал распустить комиссию ООН из-за доклада о геноциде в Газе
Министерство иностранных дел (МИД) Израиля потребовало немедленного роспуска независимой международной комиссии ООН, которая опубликовала доклад, признающий действия израильских военных в секторе Газа актом геноцида, передает РИА Новости.
Официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства заявил, что выводы комиссии основаны на «лжи и предвзятых данных», не отражающих реальную ситуацию.
В опубликованном докладе комиссия ООН утверждает, что Израиль целенаправленно уничтожает репродуктивную способность палестинского населения в секторе Газа, что подпадает под определение геноцида согласно международному праву.
Документ содержит детальное описание последствий военных операций для гражданской инфраструктуры, включая разрушение медицинских учреждений и систем водоснабжения.
