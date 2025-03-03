Израиль продолжит бои в секторе Газа в случае отказа ХАМАС освободить заложников

Израиль объявил о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа, если палестинская группировка ХАМАС откажется продлить соглашение о прекращении огня и освободить заложников. Об этом сообщило агентство Kan.

Согласно заявлению израильского правительства, если ХАМАС не согласится на продление первого этапа соглашения, Израиль будет постепенно усиливать давление на военизированную группировку. Из-за этого в Газе вновь возникнут проблемы с гуманитарной помощью и эвакуацией гражданского населения.

По данным источника, в качестве крайней меры Израиль планирует перейти к активным боевым действиям с использованием более мощного вооружения, предоставленного США.

Напомним, в середине января Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня благодаря посредничеству Египта, Катара и США. Первый этап соглашения завершился 1 марта. За 42 дня в Израиль были возвращены 33 заложника.

В свою очередь, Израиль освободил более 1,5 тыс. палестинцев, некоторые из которых были высланы за пределы палестинских территорий.

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных постов (КПП). Это решение было принято в ответ на отказ ХАМАС согласиться с планом специального посланника США Стивена Уиткоффа о продлении режима прекращения огня.

Нетаньяху также предупредил, что в случае дальнейшего игнорирования переговоров радикальные силы могут столкнуться с «дополнительными последствиями».

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю на $4 млрд.