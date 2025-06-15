Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном

За последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой вступить в войну с Ираном с целью уничтожить его ядерную программу AXIOS.

Израиль нанес в Иране удар по подземному хранилищу ракет и пусковых установок

Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), истребители ВВС под руководством разведывательного отдела атаковали подземный объект, в котором находились туннели для хранения ракет класса „земля-земля“, крылатые ракеты и многочисленные пусковые шахты

Ранее сообщалось о том, что Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении на пути к сектору Газа.