Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном
Израиль склоняет США к войне с Ираном
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За последние двое суток Израиль обращался к США с просьбой вступить в войну с Ираном с целью уничтожить его ядерную программу AXIOS.
Израиль нанес в Иране удар по подземному хранилищу ракет и пусковых установок
Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), истребители ВВС под руководством разведывательного отдела атаковали подземный объект, в котором находились туннели для хранения ракет класса „земля-земля“, крылатые ракеты и многочисленные пусковые шахты
Ранее сообщалось о том, что Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении на пути к сектору Газа.