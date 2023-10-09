«Израиль разрушит территорию Газы»: политолог предрек исход конфликта с ХАМАС
Политолог Сипров раскрыл, почему Иран не вмешается в конфликт Израиля и ХАМАС
Фото: [Zuma\TASS]
В Израиле обострились боевые действия из-за внезапного нападения группировки ХАМАС. По сообщению известного американского издания, в результате противостояния погибли уже более 1100 человек. Но как скоро завершится палестино-израильский конфликт?
Политолог Вадим Сипров рассказал, по какому сценарию будут развиваться события, и как скоро закончатся боевые действия.
«Конфликт не продлится долго. США поддерживают Израиль, а Палестина подобной поддержки не имеет. Ни Египет, ни Иордания, ни Ливан не станут вмешиваться. Иран тоже ничего не предпримет из-за собственных проблем», — отметил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, противостояние будет длиться то время, которое понадобится вооруженным силам Израиля на зачистку сектора Газа.
«Будут бои в условиях городской застройки, что несколько оттягивает завершение конфликта. Но уже есть запрос от Израиля к США на поставку оружия. Он будет одобрен с большой вероятностью. После этого бои продлятся чуть больше месяца и закончатся тем, что Израиль разрушит территорию Газы», — предположил собеседник.
Ранее политолог раскрыл другие подробности конфликта в Израиле.