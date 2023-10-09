«Израиль разрушит территорию Газы»: политолог предрек исход конфликта с ХАМАС

«Будут бои в условиях городской застройки, что несколько оттягивает завершение конфликта. Но уже есть запрос от Израиля к США на поставку оружия. Он будет одобрен с большой вероятностью. После этого бои продлятся чуть больше месяца и закончатся тем, что Израиль разрушит территорию Газы», — предположил собеседник.