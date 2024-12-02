Израиль развернул летевший в Сирию самолет из Ирана
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря военно-воздушны силы Израиля развернули летевший в Сирию иранский самолет.
Как сообщает газета Times of Israel, Израиль заподозрил, что на борту на борту авиалайнера находится оружия для ливанского движения «Хезболла», с которым ЦАХА ведет ожесточенные бои.
Израильские истребители пролетели над Сирией и приказали пилоту иранского самолета изменить курс.
Военно-воздушные силы Израиля уже не первый раз вынуждают иранских пилотов, пролетающих в небе над Сирией и Ираком, разворачиваться.
В настоящее время ситуация еще больше обострилась в связи с тем, что в Сирии террористы активно наступают на позиции войск правительства.
Ранее сообщалось о том, что Нетаньяху пригрозил полномасштабной войной, если «Хезболла» сорвет режим прекращения огня.