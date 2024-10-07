Израиль сообщил о гибели военнослужащего на границе с Ливаном
ЦАХАЛ сообщил о гибели своего военного на границе с Ливаном
Фото: [pxhere.com]
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели своего военнослужащего на границе с Ливаном.
В сообщении ведомства говорится, что израильский военный был убит в ходе боестолкновений на границе с ливанским государством. Погибшим оказался 25-летний сержант Этай Азулай, проходивший службу в 5515-м мобильном подразделении ЦАХАЛ.
Обстоятельства гибели Азулайя не приводятся. Отмечается, что еще два военнослужащих израильской армии получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
В начале октября Израиль начал военную операцию на юге Ливана, в рамках которой израильские военные пересекли территорию ливанского государства с целью защитить своих граждан, а также обезвредить командование ливанского движения «Хезболла».
В ответ на действия Израиля военнослужащие Ирана нанесли удар по еврейскому государству баллистическими ракетами. В результате один человек погиб.
Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Франции с просьбой о военной поддержке.