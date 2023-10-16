«Израиль совершит большую ошибку»: выяснилось, из-за чего затянется конфликт с ХАМАС

Обострившийся конфликт в Израиле приковал внимание мировых СМИ, общественности, политических и военных экспертов. Появляются разные сценарии развития событий: одни ожидают скорого завершения боевых действий, а другие — масштабной войны на несколько лет и подключения к ней других государств.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, каковы перспективы разрешения палестино-израильского конфликта. По мнению эксперта он, скорее всего, затянется до 2024 года.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС напомнил, насколько хрупок мир при однополярном устройстве международных отношений. Именно его так стремится удержать США, и именно оно провоцирует конфликты», — поделился своим мнением Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, существует множество причин, по которым противостояние на Ближнем Востоке может затянуться.

«Израиль совершит большую ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа. В условиях плотной городской застройки очень трудно будет использовать танки и бронетехнику, которую они стянули на границу с Газой. Подготовка бойцов ЦАХАЛ вызывает большие сомнения», — пояснил собеседник.

Политолог считает, что силы обороны Израиля действовали неэффективно, когда пытались уничтожить бойцов ХАМАС на своей территории.

«Практически вся территория сектора Газа изрыта подземными тоннелями на большой глубине. По некоторым данным там под землей есть даже заводы по изготовлению боеприпасов. С такими укреплениями бороться тяжело», — отметил эксперт.

Если наземная операция ЦАХАЛ не будет успешной, повысится вероятность открытия новых фронтов против Израиля, подчеркнул Ванифатов.

«Здесь все зависит от действий Израиля, но так или иначе боевые действия будут длиться в течение ближайшего года. Это связано с запланированными выборами президента США. Только после них вооруженные конфликты пойдут на спад — в том числе и СВО», — заключил собеседник.

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