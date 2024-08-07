Израиль сразу уведомил США о том, что причастен к убийству Хании

Израиль сразу оповестил США о том, что он ответственен за убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в среду, 7 августа, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Официально Тель-Авив не подтверждал и не опровергал свою причастность к гибели Хании. Несмотря на то что США лояльны к Израилю, разногласия между странами набирают обороты, отмечают журналисты издания.

«Белый дом с удивлением и возмущением отреагировал на убийство Хании», — сообщает WP.

Такая реакция правительства Америки вызвана тем, что это происшествие может компрометировать усилия страны по предотвращению конфликта в секторе Газа.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Запад призвал еврейское государство не провоцировать дальнейшее усиление напряженности. Тем не менее США готовы обеспечить безопасность Израиля.

Ранее сообщалось о том, что ХАМАС избрал нового главу политбюро. Новым лидером стал глава движения в секторе Газа Яхья Синвара.