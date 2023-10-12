«Израиль станет приоритетным»: выяснилось, что будет с военной помощью Украине после начала конфликта в Израиле

В противостояние Израиля и боевиков ХАМАС вмешалась третья сторона — США. Израилю недавно был отправлен первый транш дополнительной помощи со стороны Соединенных Штатов, чтобы не допустить участия в конфликте Ирана и выхода боевых действий за границы Израиля. При этом помощь живой силой пока не планируется.

Означает ли это, что США перестанет помогать или во всяком случае сократит военную помощь Украине? Очевидно, что разрываться на несколько фронтов американцам очень сложно. Особенно, если учесть, что сами их граждане прежде всего ждут решения внутренних проблем, нежели спасения остального мира.

«На мой взгляд, Израиль станет приоритетным направлением для администрации Белого дома, и военная помощь Украине со стороны США, скорее всего, станет постепенно сокращаться. При этом Вашингтон попытается создать вид бурной деятельности и переложить финансовое бремя и бремя ответственности на ЕС», — прокомментировала ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат юридических наук в области международных отношений Марина Силкина.

Наша собеседница напомнила, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже заявил, что в краткосрочной перспективе Европа не сможет компенсировать отсутствие поддержки США, но рассчитывает, что их друзья и союзники найдут пути выхода из тупика. Боррель также подчеркнул, что в общей сложности финансовые обязательства Европейского союза и стран-членов в отношении Киева составляют 82 миллиарда евро. Это включает 25 миллиардов евро на военные расходы.

А международные институты, по мнению Силкиной, не способны решить ситуацию с Израилем.

«Я считаю, что отсутствие четких и однозначных заявлений Совбеза ООН по событиям свидетельствует о неясности происходящего для многих стран и об их стремлении выдержать паузу. А также о политической слабости многих межгосударственных структур в решении конфликтов такого рода», — подвела итог эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что готовы принять беженцев из Израиля.