Израиль уничтожил гражданский самолет в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по главному аэропорту Саны, являющегося важным транспортным узлом Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации источника, в результате атаки был уничтожен последний гражданский самолет страны Yemenia Airways.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ходе пресс-конференции подтвердил проведение операции и удар по Йемену. Он сообщил, что удары ЦАХАЛ были нацелены на террористические цели группировки «Хезболла».

«Тот, кто стреляет по Государству Израиль, заплатит высокую цену», — сказал Кац.

Аэропорт Саны после предыдущих атак на прошлой неделе возобновил работу, а взлетно-посадочная полоса была (ВВП) полностью восстановлена. В ходе последней операции было уничтожено еще три гражданских самолета.

Накануне лидер Йемена Ришад аль-Алими обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в урегулировании конфликта с Израилем.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Сирия и Израиль ведут прямые переговоры по вопросам безопасности.