Стало известно об очной встрече представителей Сирии и Израиля, посвященной вопросам безопасности

Сирия и Израиль начали прямые переговоры в очном формате, посвященные вопросам безопасности и снижения напряженности между двумя странами, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что эти переговоры проходят на фоне усилий международных посредников и направлены на предотвращение эскалации конфликта, а также на перспективу достижения долгосрочного соглашения.

По информации источников, переговоры организованы через посредничество различных сторон. Не исключено, что посредниками могут выступать США. Сирийскую делегацию возглавил губернатор провинции Кунейтра, которая граничит с израильским государством, Ахмад аль-Далати. Кто представлял Израиль — неизвестно.

Как уточнило агентство, три раунда переговоров между представителями двух стран проходили на территории, контролируемой Израилем.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Белый дом снял санкции с Сирии на полгода для поставок гуманитарной помощи.